Зеленский примет участие в саммите НАТО в Мадриде, - заместитель генсека

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите лидеров НАТО, который пройдет в Мадриде 28-30 июня 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Reppublica .

По его словам, впервые на таком саммите выступят лидеры Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. Он добавил, что на встрече "так или иначе" будет присутствовать президент Зеленский.

Как заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, мадридский саммит будет "действительно преобразующим".

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите НАТО союзники могут объявить Россию прямой угрозой своей безопасности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что формат участия украинской стороны в саммите еще прорабатывается. Тем не менее у официального Киева нет особых ожиданий от этой встречи.

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