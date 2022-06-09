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Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді, - заступник генсека

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський виступить на саміті лідерів НАТО, який пройде в Мадриді 28-30 червня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Reppublica.

Як заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, мадридський саміт буде "дійсно перетворюючим".

За його словами, вперше на такому саміті виступлять лідери Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Японії. Він додав, що на зустрічі "так чи інакше" буде присутній президент Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті НАТО союзники можуть оголосити Росію прямою загрозою своїй безпеці.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що формат участі української сторони в саміті ще опрацьовується. Проте у офіційного Києва немає особливих очікувань від цієї зустрічі.

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Володимир ЗеленськийНАТО