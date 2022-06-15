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Зеленский примет участие в саммите G7 и встрече стран НАТО

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО. Также глава государства получил приглашение на встречу стран "Большой семерки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter.

Президент отметил, что получил приглашение от канцлера Германии Олафа Шольца на 48-й саммит "Группы семи" (G7). Он пройдет с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Зеленского на саммит альянса, который состоится 28-30 июня в испанском Мадриде.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, который объявил о новом пакете военной помощи.

Также сегодня гарант созвонился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и рассказал о ситуации на фронтах.

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