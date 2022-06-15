Зеленський візьме участь у саміті G7 та зустрічі країн НАТО

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО. Також глава держави отримав запрошення на зустріч країн "Великої сімки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Twitter .

Президент зазначив, що отримав запрошення від канцлера Німеччини Олафа Шольца на 48-й саміт "Групи семи" (G7). Він пройде з 26 по 28 червня у баварському замку Ельмау.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Зеленського на саміт альянсу, який відбудеться 28-30 червня в іспанському Мадриді.