Зеленський прилетів до Литви для участі в саміті Триморʼя

За його словами, у нього заплановані важливі зустрічі та підписання нової двосторонньої безпекової угоди.

"Головне зараз - зробити все для зміцнення нашої ППО, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України, а також консолідації міжнародної підтримки, щоб ми могли подолати російський терор", - заявив президент.

Він зазначив, що російське зло - це загроза не лише для України, а й для кожного народу, що межує з Росією, та всіх, хто цінує міжнародне право.