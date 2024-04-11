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Зеленский прилетел в Литву для участия в саммите Триморья

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

По его словам, у него запланированы важные встречи и подписание нового двустороннего соглашения по безопасности.

"Главное сейчас - сделать все для укрепления нашей ПВО, обеспечения насущных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки, чтобы мы могли преодолеть российский террор", - заявил президент.

Он отметил, что российское зло - это угроза не только для Украины, но и для каждого народа, граничащего с Россией, и всех, кто ценит международное право.

Помощь Литвы Украине

Литва является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Она оказывает нашим защитникам военную помощь, а также поддерживает членство Украины в Евросоюзе и НАТО.

В январе Литва одобрила пакет долгосрочной помощи Украине на 200 миллионов евро. Об этом во время своего визита в Киев заявлял президент Гитана Науседа.

А в начале апреля в Литве объявили о планах закупить для украинской армии почти 3000 FPV-дронов. На эти нужды из литовского бюджета выделят 2 млн. евро.

Накануне Киев посетил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас и встретился с Зеленским.

Кроме того, Литва предоставит Украине поддержку в восстановлении энергетической инфраструктуры.

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