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Зеленский прилетел в Италию: какая повестка дня визита

Пятница 06 сентября 2024 19:53
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Зеленский прилетел в Италию: какая повестка дня визита Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 сентября, прибыл в Черноббио, Италия. Там он поучаствует в экономическом форуме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

Во время форума Зеленский выступит на панельной дискуссии под названием "Русская агрессия против Украины". Также 7 сентября у Зеленского запланирована встреча с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Следует отметить, что свойвизит в Италию Зеленский анонсировал перед поездкой в Германию, где принял участие в заседании в формате "Рамштайн".

Помощь Украине от Италии

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Италия предоставила Украине 8 пакетов военной помощи, включающих зенитные ракеты, артиллерийские орудия, бронетехника и боеприпасы. Кроме этого итальянские инструкторы учат украинских военных использовать западное оружие.

Ранее сообщалось, что Италия передаст SAMP/T Украине в рамках нового пакета помощи.

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