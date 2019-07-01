Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отправится в Канаду с рабочим визитом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента.

В ходе визита глава государства в Торонто примет участие в международной Конференции по поддержке реформ в Украине.

Также президент проведет встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, главой Министерства иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента, а также представителями деловых кругов.

Кроме того, у президента запранирована встреча с украинской общиной Канады.

Отметим, рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского пройдет с 1 по 3 июля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече обсудят пути углубления экономического партнерства. Их встреча состоится 2 июля. Стороны обсудят создание хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сообщал, что Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду 2 июля.