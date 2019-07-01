Президент України Володимир Зеленський сьогодні вирушить до Канади з робочим візитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента.

У ході візиту глава держави в Торонто візьме участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні.

Також президент проведе зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, главою Міністерства закордонних справ Христей Фріланд, членами канадського парламенту, а також представниками ділових кіл.

Крім того, у президента запранирована зустріч з українською громадою Канади.

Зазначимо, робочий візит президента України Володимира Зеленського пройде з 1 по 3 липня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на зустрічі обговорять шляхи поглиблення економічного партнерства. Їх зустріч відбудеться 2 липня. Сторони обговорять створення хороших робочих місць для середнього класу в обох державах.

Раніше надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомляв, що Володимира Зеленського запросили відвідати Канаду 2 липня.