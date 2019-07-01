Візит президента в Канаду пройде з 1 по 3 липня
Президент України Володимир Зеленський сьогодні вирушить до Канади з робочим візитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента.
У ході візиту глава держави в Торонто візьме участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні.
Також президент проведе зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, главою Міністерства закордонних справ Христей Фріланд, членами канадського парламенту, а також представниками ділових кіл.
Крім того, у президента запранирована зустріч з українською громадою Канади.
Зазначимо, робочий візит президента України Володимира Зеленського пройде з 1 по 3 липня.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на зустрічі обговорять шляхи поглиблення економічного партнерства. Їх зустріч відбудеться 2 липня. Сторони обговорять створення хороших робочих місць для середнього класу в обох державах.
Раніше надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомляв, що Володимира Зеленського запросили відвідати Канаду 2 липня.