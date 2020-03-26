Зеленский пригрозил санкциями за вип-палаты в больницах

Президент Владимир Зеленский медицинским учреждениям санкциями за предоставление вип-палат. Об этом президент заявил во время видеообращения, передает РБК-Украина.

Также Зеленский заявил, что ни у одного политика или бизнесмена ни в одной больнице не будет лучших условий, чем у обычных украинцев.

"Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых вип-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас, извините, не совок и не будет никаких палат для членов ЦК. Ни у одного политика или бизнесмена в государственных или коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые построили в этой стране. Настойчиво рекомендую руководителям медицинских учреждений не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или оборудованием ординаторских под пребывание там каких-либо "шишек". Иначе будут санкции", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Денис Шмыгаль выступил против оборудования вип-палат для чиновников из-за коронавируса в Украине и потребовал отчета от местных властей.

Также сообщалось, что Зеленский заявил, что власти страны закроют границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан в рамках карантина из-за коронавируса. Таким образом граждане Украины, которые находятся за границей, не смогут вернуться временно в страну.