Зеленський пригрозив санкціями за віп-палати в лікарнях

Президент Володимир Зеленський медичним установам санкціями за надання віп-палат. Про це президент заявив під час відеозвернення, передає РБК-Україна.

Також Зеленський заявив, що в жодного політика чи бізнесмена ні в одній лікарні не буде кращих умов, ніж у звичайних українців.

"Прем'єр-міністрові України поставлено завдання вирішити питання так званих віп-палат і скасувати всі нормативні акти, які цього вимагають. У нас, вибачте, не совок і не буде ніяких палат для членів ЦК. В жодного політика чи бізнесмена в державних чи комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця. Ви будете перебувати саме в тих палатах і тих лікарнях, які побудували в цій країні. Наполегливо рекомендую керівникам медичних установ не перетворюватися в готельєрів, не займатися торгівлею палатами або обладнанням ординаторських під перебування там якихось "шишок". Інакше будуть санкції", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив проти устаткування віп-палат для чиновників за коронавіруса в Україні і зажадав звіту від місцевої влади.

Також повідомлялося, що Зеленський заявив, що влада країни закриють кордони з 27 березня, в тому числі для українських громадян у рамках карантину через коронавіруса. Таким чином громадяни України, які перебувають за кордоном, не зможуть тимчасово повернутися в країну.