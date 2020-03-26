Шмыгаль выступил против VIP-палат в больницах и требует отчета из регионов

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль считает, что палаты с охраной должны быть только у заключенных

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступил против оборудования VIP-палат для чиновников из-за коронавируса в Украине и потребовал отчета от местных властей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников.

"Учитывая это, обращаюсь к представителям местной власти, в ведении которых находятся коммунальные медицинские учреждения. Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверили информацию о выделении отдельных палат и отчитались", - отметил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что выступает против VIP-палат для чиновников.

"Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы", - добавил премьер.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info выяснили, что департамент здравоохранения КГГА разослал больницам Киева приказ об особых условиях лечения "особых пациентов".

Сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение было разослано во исполнение приказов Государственной службы охраны Минздрава и обращения на их основании Государственного управления делами при президенте.