ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский пригрозил санкциями за бизнес с ОРДЛО

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться с теми, кто ведет бизнес с оккупированными территориями. Он пообещал нейтрализовать такие угрозы законными способами.

Самые читаемые новости

Об этом говорилось в видеообращении главы государства, которое распространили в Facebook.

По словам Зеленского, те, кто ведет бизнес с ОРДЛО, представляют угрозу для Украины.

"Все те, для кого бизнес с оккупированными территориями является нормой, для кого поддерживать связки с незаконными формированиями на этих территориях является нормой, представляют угрозу для Украины, а значит страна будет с ними бороться. И это тоже норма. Я как президент обязан и буду действовать любыми законными способами для нейтрализации подобных угроз", - сказал он.

Напомним, вчера министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ряд украинских СМИ финансируется за счет средств бизнеса на территории так называемой "ДНР".

Как писало РБК-Украина, недавно Зеленский ввел санкции против Тараса Козака и его телеканалов 112, ZIK и NewsOne. Источники РБК-Украина рассказали, что эти телеканалы финансируются за счет бизнеса Козака на оккупированной территории.

Однако в Совете нацбезопасности и обороны назвали домыслами информацию о бизнесе Козака в ОРДЛО.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийДНРЛНРбизнесОРДЛОСанкции