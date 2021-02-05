Зеленский пригрозил санкциями за бизнес с ОРДЛО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться с теми, кто ведет бизнес с оккупированными территориями. Он пообещал нейтрализовать такие угрозы законными способами.

Об этом говорилось в видеообращении главы государства, которое распространили в Facebook.

По словам Зеленского, те, кто ведет бизнес с ОРДЛО, представляют угрозу для Украины.

"Все те, для кого бизнес с оккупированными территориями является нормой, для кого поддерживать связки с незаконными формированиями на этих территориях является нормой, представляют угрозу для Украины, а значит страна будет с ними бороться. И это тоже норма. Я как президент обязан и буду действовать любыми законными способами для нейтрализации подобных угроз", - сказал он.

Напомним, вчера министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ряд украинских СМИ финансируется за счет средств бизнеса на территории так называемой "ДНР".

Как писало РБК-Украина, недавно Зеленский ввел санкции против Тараса Козака и его телеканалов 112, ZIK и NewsOne. Источники РБК-Украина рассказали, что эти телеканалы финансируются за счет бизнеса Козака на оккупированной территории.

Однако в Совете нацбезопасности и обороны назвали домыслами информацию о бизнесе Козака в ОРДЛО.