Зеленський пригрозив санкціями за бізнес з ОРДЛО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде боротися з тими, хто веде бізнес з окупованими територіями. Він пообіцяв нейтралізувати такі загрози законними способами.

Про це йшлося у відеозвернення глави держави, яке поширили у Facebook.

За словами Зеленського, ті, хто веде бізнес з ОРДЛО, представляють загрозу для України.

"Всі ті, для кого бізнес з окупованими територіями є нормою, для кого підтримувати зв'язки з незаконними формуваннями на цих територіях є нормою, представляють загрозу для України, а значить країна буде з ними боротися. І це теж норма. Я як президент зобов'язаний і буду діяти будь-якими законними способами для нейтралізації подібних загроз", - сказав він.

Нагадаємо, вчора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що низка українських ЗМІ фінансується коштом бізнесу на території так званої "ДНР".

Як писало РБК-Україна, нещодавно Зеленський ввів санкції проти Тараса Козака та його телеканалів 112, ZIK та NewsOne. Джерела РБК-Україна розповіли, що ці телеканали фінансуються коштом бізнесу Козака на окупованій території.

Однак в Раді нацбезпеки і оборони назвали припущеннями інформацію про бізнес Козака в ОРДЛО.