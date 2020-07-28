На Донбассе за день зафиксировали один обстрел, потерь нет

Фото: украинские военные на Донбассе (facebook.com/pressjfo news)

Украинская сторона не открывала ответный огонь

Во второй день прекращения огня на Донбассе зафиксирован один обстрел. В результате этого инцидента потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что ситуация на Донбассе остается полностью контролируемой. Сегодня был зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в районе населенного пункта Шумы.

"Потерь вследствие вражеского выстрела нет. Украинские защитники огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за минувшие сутки подразделения ГСЧС разминировали территорию на более 6 гектаров, а также отремонтировали 5 жилых домов и другие объекты инфраструктуры. На контрольных пунктах выезда-выезда (КПВВ) личный состав Объединенных сил оказал помощь более двадцати гражданам Украины.

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников объяснил в комментарии РБК-Украина, что прекращение огня нужно для начала диалога о будущем Донбасса.

Кроме того, у президента Украины Владимира Зеленского рассказали, почему боевики продолжают обстрелы во время перемирия.