Зеленський пригрозив потужною відповіддю у разі серйозної атаки на бійців ООС

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент запевнив, що Україна робитиме все, щоб зберегти перемир'я

Президент Володимир Зеленський пригрозив потужною відповіддю у разі серйозної атаки на українських військовослужбовців на Донбасі. За його словами, Україна робитиме все для збереження перемир'я.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Чи можемо ми сказати, що немає поодиноких пострілів? Ні. Вони є. Проконтролювати все дуже складно. Якщо буде серйозна атака, яка виходить з рамок домовленостей, вони будуть дуже потужно відповідати", - сказав глава держави.

Президент запевнив, що українська сторона виконує перемир'я стовідсотково.

"Ми будемо робити все, щоб зберегти перемир’я. Ми це виконуємо стовідсотково. Що стосується тієї сторони - все залежить від РФ. Ми побачимо, якщо та сторона хоче припинення війни - ми будемо це відчувати", - заявив Зеленський.

Відзначимо, за минулу добу підрозділи Об'єднаних сил зафіксували лише один постріл з підствольного гранатомета, який здійснили збройні формування Російської Федерації. Це сталося біля населеного пункту Шуми.

Як писало РБК-Україна, 27 липня набрала чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі.

Однак за перші два дні перемир'я бойовики порушили режим припинення вогню три рази.