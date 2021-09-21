Зеленский пригласит ООН принять участие в Крымской платформе, - Никифоров
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с генсеком ООН Антониу Гутерришем участие организации в Крымской платформе. Также планируется затронуть вопрос усиления роли ООН в поддержке территориальной целостности страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя главы государства Сергея Никифорова, которого цитирует Офис президента.
"На Крымской платформе были представители от ЕС, от НАТО, а представителя от ООН не было. Крымская платформа и ее итоговая декларация основанные на резолюциях ООН", - отметил Никифоров.
По его словам, Зеленский планирует обсудить усиление роли ООН в поддержке территориальной целостности Украины, в том числе через участие организации в Крымской платформе.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал причины, по которым ООН проигнорировала саммит Крымской платформы 23 августа.
Отметим, Украина планирует на 76-й Генассамблее ООН созвать дебаты по ситуации в Крыму и на Донбассе.