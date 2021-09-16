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В Беларуси открыли дело из-за обстрела знака с гербом на границе с Украиной

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Минск, Четверг 16 сентября 2021 10:25
В Беларуси открыли дело из-за обстрела знака с гербом на границе с Украиной Фото: Беларусь заявила об обстреле пограничного знака (gpk.gov.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Следственный комитет Беларуси открыл дело из-за обстрела знака с гербом на границе с Украиной. Дело открыли по факту надругательства над государственными символами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

В Беларуси сообщили, что возле деревни Горавица Дрогичинского района вблизи границы с Украиной было обнаружено повреждение герба на пограничном знаке.

"По данному факту Дрогичинским РОСК возбуждено уголовное дело по ст.370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - отметили в СК.

Напомним, Беларусь заявила об обстреле пограничного знака с территории Украины.

Отметим, украинские пограничники раскрыли подробности обстрела знака.

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