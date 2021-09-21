Зеленський запросить ООН взяти участь у Кримській платформі, - Никифоров

Президент України Володимир Зеленський обговорить з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем участь організації в Кримській платформі. Також планується торкнутися питання посилення ролі ООН у підтримці територіальної цілісності країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника глави держави Сергія Никифорова, якого цитує Офіс президента .

"На Кримській платформі були представники від ЄС, від НАТО, а представника від ООН не було. Кримська платформа і її підсумкова Декларація засновані на резолюціях ООН", - зазначив Никифоров.

За його словами, Зеленський планує обговорити посилення ролі ООН у підтримці територіальної цілісності України, в тому числі через участь організації в Кримській платформі.