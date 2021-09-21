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Зеленський запросить ООН взяти участь у Кримській платформі, - Никифоров

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Нью-Йорк, Вівторок 21 вересня 2021 22:30
Зеленський запросить ООН взяти участь у Кримській платформі, - Никифоров Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський обговорить з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем участь організації в Кримській платформі. Також планується торкнутися питання посилення ролі ООН у підтримці територіальної цілісності країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника глави держави Сергія Никифорова, якого цитує Офіс президента.

"На Кримській платформі були представники від ЄС, від НАТО, а представника від ООН не було. Кримська платформа і її підсумкова Декларація засновані на резолюціях ООН", - зазначив Никифоров.

За його словами, Зеленський планує обговорити посилення ролі ООН у підтримці територіальної цілісності України, в тому числі через участь організації в Кримській платформі.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав причини, за якими ООН проігнорувала саміт Кримської платформи 23 серпня.

Зазначимо, Україна планує на 76-й Генасамблеї ООН скликати дебати щодо ситуації в Криму і на Донбасі.

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Володимир Зеленський ООН Кримська платформа
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