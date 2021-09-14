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Украина планирует на Генассамблее ООН созвать дебаты по ситуации в Крыму и на Донбассе

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Вторник 14 сентября 2021 19:15
Украина планирует на Генассамблее ООН созвать дебаты по ситуации в Крыму и на Донбассе Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталйи Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой 76-й сессии Генассамблеи ООН, министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом. В ходе беседы глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил, что Украина планирует инициировать дебаты относительно ситуации в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Дмитрий Кулеба сообщил о намерении Украины созвать дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях нашего государства во время этой сессии Генассамблеи ООН", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава украинского внешнеполитического ведомства очертил три главных приоритета Украины на новой сессии Генассамблеи. В частности:

  • противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма;
  • улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии на Донбассе;
  • преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.

"Ключевым приоритетом нашей внешней политики остается противодействие российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины. Мы рассчитываем на всестороннюю поддержку работы Крымской платформы со стороны ООН, ведь достижения конечной цели платформы - возвращение Крыма - восстановит уважение к Уставу ООН и прекратит грубые нарушения международного права ", - подчеркнул Кулеба.

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