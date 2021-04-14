ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский пригласил Японию присоединиться к Крымской платформе

Новина українською → Киев, Среда 14 апреля 2021 13:56
Зеленский пригласил Японию присоединиться к Крымской платформе Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. В ходе разговора президент Украины пригласил японского премьера присоединиться к Крымской платформе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время разговора Зеленский также проинформировал Суга об обострении ситуации с безопасностью на востоке Украины и увеличении концентрации российских войск у украинской границы.

"Есихидэ Суга заверил, что японская сторона внимательно следит за развитием событий, и выразил всестороннюю поддержку Украине", - сообщили в ОП.

Кроме этого стороны обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы в Киеве.

"Президент Украины пригласил премьер-министра Японии присоединиться к торжествам по случаю Дня Независимости и к работе саммита Крымской платформы", - отметили в Офисе президента.

Отметим, первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года. Он должен пройти в Киеве. Сейчас данную инициативу уже поддержали более десяти стран мира.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины назвали основные направления работы Крымской платформы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Крым Япония
NEWS
В Киеве продлили ужесточенный локдаун до 30 апреля
В Киеве продлили ужесточенный локдаун до 30 апреля
DAILY
Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой