Зеленский пригласил Японию присоединиться к Крымской платформе
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. В ходе разговора президент Украины пригласил японского премьера присоединиться к Крымской платформе.
Во время разговора Зеленский также проинформировал Суга об обострении ситуации с безопасностью на востоке Украины и увеличении концентрации российских войск у украинской границы.
"Есихидэ Суга заверил, что японская сторона внимательно следит за развитием событий, и выразил всестороннюю поддержку Украине", - сообщили в ОП.
Кроме этого стороны обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы в Киеве.
"Президент Украины пригласил премьер-министра Японии присоединиться к торжествам по случаю Дня Независимости и к работе саммита Крымской платформы", - отметили в Офисе президента.
Отметим, первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года. Он должен пройти в Киеве. Сейчас данную инициативу уже поддержали более десяти стран мира.
Ранее в Министерстве иностранных дел Украины назвали основные направления работы Крымской платформы.