Зеленський запросив Японію приєднатися до Кримської платформі
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Йосіхіде Сугою. У ході розмови президент України запросив японського прем'єра приєднатися до Кримської платформі.
Під час розмови Зеленський також поінформував Суга про загострення ситуації з безпекою на сході України і збільшенні концентрації російських військ біля українського кордону.
"Йосіхіде Суга запевнив, що японська сторона уважно стежить за розвитком подій, і висловив всебічну підтримку Україні", - повідомили в ОП.
Крім цього, сторони обговорили підготовку до саміту Кримської платформи в Києві.
"Президент України запросив прем'єр-міністра Японії приєднатися до урочистостей з нагоди Дня Незалежності і до роботи саміту Кримської платформи", - зазначили в Офісі президента.
Відзначимо, перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. Він повинен пройти в Києві. Зараз цю ініціативу вже підтримали понад десяти країн світу.
Раніше в Міністерстві закордонних справ України назвали основні напрямки роботи Кримської платформи.