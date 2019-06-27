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Зеленский пригласил наблюдателей ПА НАТО на выборы в Раду

Новости » Выборы 2019    27.06.2019 - 01:58
Зеленский пригласил наблюдателей ПА НАТО на выборы в Раду
Фото: встреча Зеленского и Мун (president.gov.ua)

Зеленский и Мун обсудили сотрудничество Украины и ПА НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун выразил надежду, что наблюдатели ПА НАТО будут присутствовать на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом говорится в сообщении на сайте Администрации президента.

Зеленский отметил, что присутствие наблюдателей ПА НАТО важно для Украины.

"Эти выборы - не только запрос и требование нашего общества. Это не просто мое политическое решение относительно роспуска парламента. Самое главное, кроме запроса общества, - это значительное количество реформ и законопроектов, в которых сейчас нуждается наша страна, и невозможность их принятия сегодняшней Радой", - президент.

Кроме того, во время встречи был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом, в частности состояние внедрения реформ, призванных приблизить Украину к стандартам НАТО.

Также шла речь об урегулировании ситуации на востоке Украины в рамках Минского формата, возвращение российской делегации в ПАСЕ и необходимость освобождения пленных украинских моряков.

Глава государства подтвердил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры.

Ранее сообщалось, что президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун исключает возможность возвращения российской делегации в ПА НАТО.

РБК-Украина писало, что на ежегодном заседании ПА НАТО в Лондоне будут рассмотрены 2 доклада по Украине. Мун пригласила на заседание ассамблеи президента Украины Владимира Зеленского.

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