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Зеленський запросив спостерігачів ПА НАТО на вибори в Раду

Новини » Вибори 2019    27.06.2019 - 01:58
Зеленський запросив спостерігачів ПА НАТО на вибори в Раду
Фото: зустріч Зеленського та Мун (president.gov.ua)

Зеленський та Мун обговорили співпрацю України з ПА НАТО

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі президентом Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун висловив сподівання, що спостерігачі ПА НАТО будуть присутні на позачергових виборах до Верховної ради. Про це йдеться в повідомленні на сайті Адміністрації президента

Зеленський наголосив, що присутність спостерігачів ПА НАТО важлива для України. 

"Ці вибори - не тільки запит і вимога нашого суспільства. Це не просто моє політичне рішення щодо розпуску парламенту. Найголовніше, крім запиту суспільства, - це значна кількість реформ і законопроектів, яких зараз потребує наша країна, та неможливість їхнього ухвалення сьогоднішньою Радою", - президент. 

Крім того, під час зустрічі було обговорено широке коло питань співпраці України з Північноатлантичним альянсом, зокрема стан впровадження реформ, покликаних наблизити Україну до стандартів НАТО.

Також ішлося про врегулювання ситуації на сході України у рамках Мінського формату, повернення російської делегації до ПАРЄ та необхідність звільнення полонених українських моряків.

Глава держави підтвердив незмінність стратегічного курсу України на інтеграцію до європейських та євроатлантичних структур.

Раніше повідомлялося, що президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун виключає можливість повернення російської делегації у ПА НАТО.

РБК-Україна писало, що на щорічному засіданні ПА НАТО в Лондоні будуть розглянуті 2 доповіді щодо України. Мун запросила на засідання асамблеї президента України Володимира Зеленського.

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