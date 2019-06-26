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НАТО рассмотрит два доклада по Украине, - Мун

Новости » Политика    26.06.2019 - 17:05
НАТО рассмотрит два доклада по Украине, - Мун
Фото: Мадлен Мун (РБК-Украина)

Доклады рассмотрят на заседании Парламентской асамблеи НАТО в Лондоне

На Парламентской асамблее НАТО в Лондоне вынесут два связанных с Украиной доклада. Об этом на брифинге после встречи с Владимиром Зеленским заявила президент ПА НАТО Мадлен Мун, передает корреспондент РБК-Украина

По словам Мун, на ежегодном заседании ПА НАТО в Лондоне будут рассмотрены 2 доклада по Украине. Также, Мун пригласила на заседание асамблеи президента Украины Владимира Зеленского.

"Уже подготовлены два отчета, которые будут рассматриваться на ежегодной ПА НАТО в Лондоне, куда я также пригласила президента Зеленского … чтобы он обратился к депутатам, когда будут рассматриваться эти доклады", - заявила она.

Мун отметила, что доклады будут касаться ситуации с безопасностью в Украине, а также вопросов антироссийских санкций НАТО.

"Один из них непосредственно касается Украины и ситуации с безопасностью. Второй доклад будет касаться санкций, которые применяют против России страны-участницы НАТО", - сообщила глава асамблеи.

Кроме того, Мун подчеркнула, что она готова всячески поддерживать Украину.

"Мы готовы поддержать Украину … если будет такая возможность, мы готовы совершить поездку на линию разграничения, чтобы собственными глазами увидеть, что там происходит … и донести это до парламентариев 30 стран-участниц НАТО", - добавила она.

Напомним, ранее Мадлен Мун исключила возможность возвращения российской делегации в состав Парламентской асамблеи НАТО. По словами Мун, страны-участницы НАТО твердо решили не возвращать Россию в асамблею.

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