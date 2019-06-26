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Мун исключила возвращение российской делегации в ПА НАТО

Новости » Политика    26.06.2019 - 16:54
Мун исключила возвращение российской делегации в ПА НАТО
Фото: Мадлен Мун (Виталий Носач/РБК-Украина)

Мун и Зеленский обсудили возвращение делегации РФ в ПАСЕ

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун исключает возможность возвращения российской делегации в ПА НАТО. Об этом она сказала на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент РБК-Украина.

Мун подчеркнула, что обсудила с украинским президентом возвращение делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Мы с президентом Зеленским обсудили то, что произошло в ПАСЕ, но я представляю Парламентскую ассамблею НАТО. ПАСЕ свободна в принятии решений, мы не можем им ничего диктовать. Я хочу вас заверить, что на нашей последней сессии в Братиславе мы четко дали понять, что не будем возвращать российскую делегацию наблюдать за тем, что происходит в ПА НАТО", - заявила президент ассамблеи.

Напомним, в ноябре 2018 года новым президентом Парламентской ассамблеи НАТО была выбрана Мадлен Мун, которая является представителем делегации Британии.

Как писало РБК-Украина, ночью 25 июня ряд стран поддержали резолюцию о возвращении России в ПАСЕ. Возвращение РФ поддержали 118 членов ПАСЕ, против были 62, 10 воздержались. В ответ на возвращение делегации РФ в ассамблею украинская делегация приостановила свое участие в ПАСЕ.

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