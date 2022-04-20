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Зеленский пригласил Макрона в Украину, чтобы он увидел реальность геноцида

Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся к позиции президента Франции Эммануэля Макрона относительно непризнания геноцида в Украине. В частности, он пригласил французского коллегу в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

По словам Зеленского, когда Макрон приедет в Украину, то поймет, что это геноцид.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть войну России против Украины геноцидом. Он заявил, что украинцы и россияне являются "братскими" народами.

Также мы писали, что Макрон объяснил, почему не называет действия РФ геноцидом.

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Владимир ЗеленскийФранцияУкраинаЭммануэль Макрон