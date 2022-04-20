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Зеленський запросив Макрона в Україну, щоб він побачив реальність геноциду

Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Президент України Володимир Зеленський повернувся до позиції президента Франції Еммануеля Макрона щодо невизнання геноциду в Україні. Зокрема, він запросив французького колегу в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

За словами Зеленського, коли Макрон приїде в Україну, то зрозуміє, що це геноцид.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон відмовився називати війну Росії проти України геноцидом. Він заявив, що українці та росіяни є "братськими" народами.

Також ми писали, що Макрон пояснив, чому не називає дії РФ геноцидом.

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Володимир ЗеленськийФранціяУкраїнаЕммануель Макрон