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"Слово не поможет Украине". Макрон объяснил, почему не называет действия РФ геноцидом

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Париж, Четверг 14 апреля 2022 16:23
"Слово не поможет Украине". Макрон объяснил, почему не называет действия РФ геноцидом Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Франции Эммануэль Макрон оправдал свое решение не использовать слово геноцид в отношении действий РФ. Он заявил, что "вербальная эскалация" ничем "не поможет Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Point.

"Слово геноцид имеет значение и должно быть квалифицировано юристами, а не политиками", - заявил Макрон во время предвыборной поездки в Гавр.

Он также сообщил, что проведет еще одни переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским вечером, после этой поездки.

По его словам, "государства, которые считают это геноцидом, должны вмешиваться через международные конвенции".

"Это то, чего хотят люди? Я так не считаю. Каждый должен знать, как сохранить ум, словесная эскалация не помогает Украине", - отметил Макрон.

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть войну России против Украины геноцидом. Он заявил, что украинцы и россияне являются "братскими" народами.

Добавим, в Министерстве иностранных дел уже прокомментировали заявление Макрона по "братству" Украины и России. В ведомстве разочарованы реакцией европейского политика на зверства российских военных.

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