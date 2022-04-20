Зеленський запросив Макрона в Україну, щоб він побачив реальність геноциду

Президент України Володимир Зеленський повернувся до позиції президента Франції Еммануеля Макрона щодо невизнання геноциду в Україні. Зокрема, він запросив французького колегу в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

За словами Зеленського, коли Макрон приїде в Україну, то зрозуміє, що це геноцид.