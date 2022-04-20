Зеленський запросив Макрона в Україну, щоб він побачив реальність геноциду
Президент України Володимир Зеленський повернувся до позиції президента Франції Еммануеля Макрона щодо невизнання геноциду в Україні. Зокрема, він запросив французького колегу в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
За словами Зеленського, коли Макрон приїде в Україну, то зрозуміє, що це геноцид.
"Я думаю, що Макрон сформулював це з юридичної точки зору. І я дуже вірю, що він зрозуміє, що це геноцид, коли прийде сюди. Я запрошую його, як і кожного лідера", - сказав він.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон відмовився називати війну Росії проти України геноцидом. Він заявив, що українці та росіяни є "братськими" народами.
Також ми писали, що Макрон пояснив, чому не називає дії РФ геноцидом.
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