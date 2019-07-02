Зеленский пригласил в Киев миссию МВФ для обсуждения новой программы

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном в Торонто заявил, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Как отметил президент, он хочет продолжать отношения с МВФ. "Я настаиваю на этом", - сказал Зеленский.

Президент пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности о новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства.

"Он также подчеркнул, что гарантирует независимость Национального банка Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент отметил, что Украина настроена проводить важные реформы, направленные на устойчивое экономическое развитие. В частности, речь идет о реформе правоохранительных органов, энергетической сферы, большой приватизации и рынке земли.

Зеленский заявил, что сегодня экономика Украины растет на 2-3% в год, но этого недостаточно, потому что общество требует большего.

Напомним, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина "ведет очень активные дискуссии" с Международным валютным фондом (МВФ) о новой кредитной программе, поскольку страна готовится к внеочередным всеобщим выборам.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Берлине с крупным и средним бизнесом Германии заявил о начале подготовки новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) в июле.