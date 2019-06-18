Подготовка новой программы с МВФ начнется в июле, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский подтвердил продолжение сотрудничества Украины с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Берлине с крупным и средним бизнесом Германии заявил о начале подготовки новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) в июле. Об этом сообщают в пресс-службе Администрации президента.

Отмечается, что глава государства подтвердил сотрудничество Украины с МВФ, Мировым банком и ЕБРР.

"Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет. Как президент я не буду влиять на суд или банковскую систему", - подчеркнул Зеленский.

Также во время встречи стороны обсудили экспортные возможности Украины и изменения в законодательство, которые противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд будет обсуждать вопрос о формате сотрудничества с Украиной после проведения в стране парламентских выборов.

Как сообщало РБК-Украина, заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук заявил о том, что в администрации начали думать над новой программой с Международным валютным фондом на 3-4 года. Как отметил Гончарук, программу можно было запустить в конце 2019 года, если для этого появятся необходимые условия.