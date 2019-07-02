Зеленський запросив до Києва місію МВФ для обговорення нової програми

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном у Торонто заявив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади. Про це повідомляє президентська прес-служба.

Як зазначив президент, він хоче продовжувати відносини з МВФ. "Я наголошую на цьому", - сказав Зеленський.

Президент запросив делегацію МВФ відвідати Київ з метою досягнення робочої домовленості щодо нової програми. Президент пропонує здійснити такий візит невідкладно після формування нового уряду.

"Він також підкреслив, що гарантує незалежність Національного банку України", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Президент зазначив, що Україна налаштована проводити важливі реформи, спрямовані на стійкий економічний розвиток. Зокрема, йдеться про реформу правоохоронних органів, енергетичної сфери, велику приватизацію та ринок землі.

Зеленський констатував, що сьогодні економіка України зростає на 2-3% у рік, але цього недостатньо, бо суспільство вимагає більшого.

Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна "веде дуже активні дискусії" з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової кредитної програми, оскільки країна готується до позачергових загальних виборів.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Берліні з великим та середнім бізнесом Німеччини заявив про початок підготовки нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) в липні.