ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Маркарова сообщила об активных переговорах с МВФ по новой программе

Новости » Экономика    25.06.2019 - 01:27
Маркарова сообщила об активных переговорах с МВФ по новой программе
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Предполагается, что новая программа МВФ будет длится три года

Украина "ведет очень активные дискуссии" с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу новой кредитной программы, поскольку страна готовится к внеочередным общим выборам. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в интервью Bloomberg.

Отмечается, что в конце 2018 года МВФ согласился предоставить кредит в размере 3,9 млрд. долларов. Однако помощь пока приостановлена, пока не сформируется новое правительство.  По словам Маркаровой, новая программа МВФ будет длится три года. 

"Эту программу, которая у нас есть сейчас, мы разработали как программу нарушения, чтобы охватить Украину посредством двух выборов. В некотором смысле, эта программа сделала то, что должна была сделать", - сказала Маркарова. 

Она отметила, что учитывая то, что инвесторы заинтересованы во внутренних облигациям Украины, правительство, вероятно, не будет продавать больше долгов на международных рынках в 2019 году.

"В этом месяце было продано 1 млрд евро долгов. Мы уже видим, что превышаем бюджетные прогнозы по финансированию за счет местных займов ", - отметила Маркарова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Берлине с крупным и средним бизнесом Германии заявил о начале подготовки новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) в июле. 

Ранее сообщалось, что МВФ будет обсуждать вопрос о формате сотрудничества с Украиной после проведения в стране парламентских выборов.

НБУ прогнозирует курсовую коррекцию в случае прекращения сотрудничества с МВФ МВФ обсудит вопрос о новой программе с Украиной после выборов
Новости Украины МВФОксана Маркарова
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь