Зеленский пригласил Израиль присоединиться к Крымской платформе
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Лидер страны пригласил главу правительства присоединиться к саммиту Крымской платформы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.
Во время телефонного разговора Беннет поздравил Украину с Днем независимости. Собеседники затронули вопросы двустороннего сотрудничества, проблематики развития торгово-экономического взаимодействия и подготовки к запланированным визитам.
"Президент Украины проинформировал премьер-министра Израиля об успешном проведении инаугурационного саммита Крымской платформы и пригласил Государство Израиль присоединиться к совместной декларации, подписанной по его результатам", - отмечает пресс-служба.