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Зеленський запросив Ізраїль приєднатися до Кримської платформи

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 14:46
Зеленський запросив Ізраїль приєднатися до Кримської платформи Фото: Зеленський запросив Ізраїль приєднатися до Кримської платформи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Лідер країни запросив голову уряду приєднатися до саміту Кримської платформи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

Під час телефонної розмови Беннет привітав Україну з Днем незалежності. Співрозмовники порушили питання двосторонньої співпраці, проблематики розвитку торговельно-економічної взаємодії та підготовки до запланованих візитів.

"Президент України поінформував Прем’єр-міністра Ізраїлю про успішне проведення інавгураційного саміту Кримської платформи та запросив Державу Ізраїль приєднатися до спільної декларації, підписаної за його результатами", - відзначає пресслужба.

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