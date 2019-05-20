Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций Верховной Рады провести 21 мая утром консультации по вопросу роспуска Рады. Об этом заявил лидер фракции "Самопомоч" Олег Березюк, сообщает "Интерфакс-Украина".

Консультации состоятся в 10 часов утра.

"Завтра в 10 часов в администрации президента будут консультации относительно роспуска парламента", - сказал Березюк.

Напомним, ранее народный депутат Валерий Карпунцов сообщал, что консультации президента Владимира Зеленского с фракциями по роспуску Рады состоятся ,скорее всего, сегодня вечером. Более того, он прогнозировал, что указ будет вечером.

Как известно, сегодня Зеленский во время инаугурации заявил, что распускает Раду. В свою очередь, в ЦИК заявили, что со следующего дня опубликования указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс.

РБК-Украина писало, что за три дня до вступления в должность нового главы государства в парламенте объявили об отсутствии коалиции. "Народный фронт" - вторая по численности фракция, заявила о выходе из коалиции, после чего спикер Андрей Парубий призвал нардепов начать консультации о формировании нового большинства.