Зеленський запросив голів фракцій на консультації щодо розпуску Ради

Президент України Володимир Зеленський запросив керівників фракцій Верховної Ради провести 21 травня уранці консультації з питання розпуску Ради. Про це заявив лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Консультації відбудуться о 10 годині ранку.

"Завтра о 10 годині в адміністрації президента будуть консультації щодо розпуску парламенту", - сказав Березюк.

Нагадаємо, раніше народний депутат Валерій Карпунцов повідомляв, що консультації президента Володимира Зеленського з фракціями щодо розпуску Ради відбудуться, скоріш за все, сьогодні ввечері. Більше того, він прогнозував, що указ буде ввечері.

Як відомо, сьогодні Зеленський під час інавгурації заявив, що розпускає Раду. У свою чергу, в ЦВК заявили, що з наступного дня публікації указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, жодне судове рішення не зможе зупинити виборчий процес.

РБК-Україна писало, що за три дні до вступу на посаду нового глави держави у парламенті оголосили про відсутність коаліції. "Народний фронт" - друга за чисельністю фракція, заявила про вихід з коаліції, після чого спікер Андрій Парубій закликав нардепів почати консультації про формування нової більшості.