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Зеленский приехал на заседание Конституционного суда

Новости » Политика    11.06.2019 - 10:08
Зеленский приехал на заседание Конституционного суда
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Сегодня состоится открытая часть пленарного заседания КСУ в этом производстве

Во вторник, 11 июня, президент Владимир Зеленский приехал на заседание Конституционного суда по рассмотрению роспуска Рады. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Свой приезд президент анонсировал вчера вечером. По его словам, это будет впервые, когда глава государства будет присутствовать на заседании Конституционного суда.

Напомним, сегодня КСУ рассматривает иск относительно конституционности решения Зеленского о роспуске Верховной Рады. Сегодня идет открытая часть пленарного заседания КСУ в этом производстве. Суд не сможет рассмотреть дело в течение одного заседания

В частности, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук отметил, что у Зеленского не исключают, что Конституционный суд может признать указ о роспуске парламента неконституционным. Советник президента подчеркнул, позицию президента в КСУ представит Федор Вениславский.

РБК-Украина писало, что во время инаугурации Зеленский заявил о роспуске Рады. Своим указом глава государства также назначил досрочные выборы на 21 июля.

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