Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Сьогодні відбудеться відкрита частина пленарного засідання КСУ у цьому провадженні

У вівторок, 11 червня, президент Володимир Зеленський приїхав на засідання Конституційного суду щодо розгляду розпуску Ради. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Свій приїзд президент анонсував вчора ввечері. За його словами, це буде вперше, коли голова держави буде присутній на засіданні Конституційного суду.

Нагадаємо, сьогодні КСУ розглядає позов щодо конституційності рішення Зеленського про розпуск Верховної Ради. Сьогодні йде відкрита частина пленарного засідання КСУ у цьому провадженні. Суд не зможе розглянути справу протягом одного засідання

Зокрема, представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук зазначив, що у Зеленського не виключають, що Конституційний суд може визнати указ про розпуск парламенту неконституційним. Радник президента наголосив, позицію президента у КСУ представить Федір Веніславський.

РБК-Україна писало, що під час інавгурації Зеленський заявив про розпуск Ради. Своїм указом глава держави також призначив дострокові вибори на 21 липня.