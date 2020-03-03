Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на заседание фракции "Слуга народа". Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

Так, заседание фракции планировалось на 19:00, однако Владимир Зеленский опоздал. Заседание началось с задержкой почти полчаса.

"Сейчас президент находится на заседании фракции", - сообщил источник.

Напомним, ранее заместитель руководителя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура заявил, что на вечернем заседании фракции "Слуга народа" могут принять решение об отставке главы правительства Алексея Гончарука и генерального прокурора Руслана Рябошапки.

По данным источников РБК-Украина, главным кандидатом на пост премьера является нынешний вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. Его могут назначить с "испытательным сроком".

Также, по информации источников, в новом Кабинете министров Украины могут остаться Михаил Федоров, Дмитрий Дубилет и Арсен Аваков. Также должности могут сохранить Анна Новосад и Тимофей Милованов.

Напомним, Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта. Согласно повестке дня, Верховная рада, в частности, рассмотрит вопрос "О Кабинете министров Украины". Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.