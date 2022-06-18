Зеленський приїхав у Миколаїв: перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський прибув у Миколаїв із візитом. Це місто та область часто обстрілюється російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Зеленський відвідав лікарню швидкої допомоги

"Наша Миколаївщина. Нарада щодо важливих питань регіону. Обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільському господарстві. Окрему увагу приділили загрозам із суходолу та з моря. Не припиняємо працювати заради перемоги", - повідомив Зеленський.

Головні теми візиту

Відомо, що глава держави відвідав Миколаїв разом із командою Офісу.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів про ключові теми наради в регіоні:

відновлення водопостачання Миколаєва, яке було ускладнене через пошкодження мереж водопроводу російськими обстрілами - це ключове

ситуацію у сільському господарстві регіону. Збір цьогорічного врожаю - це дуже важливий процес, як і забезпечення фермерських господарств необхідним технічним обладнанням та паливом. Багато залежить від наявності приміщень для збереження зернових та формування нових логістичних шляхів

представники військового командування регіону доповіли про ситуацію у зоні бойових дій на суходолі та в акваторії Чорного моря. Обговорили загрози з суходолу, з моря та з боку невизнаного Придністров’я, а також розглядали ситуацію на острові Зміїний

матеріально-технічне забезпечення окремого угрупування військ "Примор’я" та його оборонні потреби

Нагородження Кіма орденом Богдана Хмельницького

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди представникам місцевої влади - орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня було нагороджено голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Крім того, орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено Миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича, а також звання бригадного генерала отримав полковник Андрій Гнатов.

Зруйнована ОДА

Також глава держави із представниками Офісу оглянув зруйновану ракетним ударом будівлю Миколаївської ОДА. Президент доручив надати необхідну допомогу сім’ям загиблих внаслідок обстрілу будівлі.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область. Так, за минулу добу внаслідок ворожих атак поранення отримали 22 людей.

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