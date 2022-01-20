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Зеленский прибыл с визитом в Польшу. У него запланирована встреча с Дудой

Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу. Во время поездки он встретится с польским президентом Анджеем Дудой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса президента.

Сообщается, что польский президент примет Зеленского в государственной резиденции "Висла".

"Главы государств проведут ряд встреч в формате с глазу на глаз и в широком составе и обсудят весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов. Основной темой остается вопрос безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее польские СМИ сообщали, что на встрече Зеленского и Дуды обсудят угрозы, которые исходят от Российской Федерации.

Отметим, лидеры обеих стран только недавно встречались в украинских Карпатах в рамках переговоров лидеров стран Люблинского треугольника с участием президента Литвы Гитанаса Науседы.

Во время той встречи Дуда заявлял, что Запад должен предотвратить вторжение России в Украину.

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Владимир ЗеленскийПольшаАнджей Дуда