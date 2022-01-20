RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський прибув з візитом до Польщі. У нього запланована зустріч з Дудою

Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі. Під час поїздки він зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу президента.

Повідомляється, що польський президент прийме Зеленського в державній резиденції "Вісла".

"Глави держав проведуть ряд зустрічей у форматі віч-на-віч і в широкому складі і обговорять весь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів. Основною темою залишається питання безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше польські ЗМІ повідомляли, що на зустрічі Зеленського і Дуди обговорять загрози, які виходять від Російської Федерації.

Зазначимо, лідери обох країн тільки нещодавно зустрічалися в українських Карпатах в рамках переговорів лідерів країн Люблінського трикутника за участю президента Литви Гітанаса Науседи.

Під час тієї зустрічі Дуда заявляв, що Захід повинен запобігти вторгненню Росії в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийПольшаАнджей Дуда