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Дуда об угрозе вторжения РФ в Украину: мы должны предотвратить нападение

Новина українською →
Гута, Понедельник 20 декабря 2021 14:11
Дуда об угрозе вторжения РФ в Украину: мы должны предотвратить нападение Фото: президент Польши Анджей Дуда (facebook.com/andrzejduda)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что безопасность Украины - фундаментальный вопрос. Он выступил против любой политики уступок в отношении РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление польского лидера на брифинге с президентами Украины и Литвы.

По его словам, уступить должна Россия, она "должна сделать шаг назад".

"Мы не должны позволить не только нападение, но и сделать все, чтобы предотвратить такую атаку. Я против любой политики уступок в отношении РФ... Мы должны требовать серьезный шаг назад от России, только такая позиция может предотвратить конфликт", - заявил он.

Напомним, по данным американской разведки Россия продолжает наращивать войска на украинской границе.

Отметим, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что российский лидер Владимир Путин пока не принял решение о вторжении в Украину.

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Анджей Дуда Украина Российская Федерация Польша
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