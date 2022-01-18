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Зеленский и Дуда на встрече обсудят угрозы со стороны РФ

Новина українською →
Польша, Вторник 18 января 2022 13:27
Зеленский и Дуда на встрече обсудят угрозы со стороны РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда проведут встречу. Они обсудят ситуацию с безопасностью, а в частности, угрозы исходящие от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч заявил, что ситуация с безопасностью станет предметом разговора Зеленского и Дуды на встрече, которая состоится 20-21 января в польском городе Висла.

Предыдущая встреча президентов Украины и Польши состоялась 20 декабря 2021 года на западе Украины в городе Гута. Тогда она прошла в формате Люблинского треугольника - с участием президента Литвы Гитанаса Науседы.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибудет с визитом в Киев. Он будет в Украине уже завтра.

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