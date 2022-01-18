Зеленский и Дуда на встрече обсудят угрозы со стороны РФ
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда проведут встречу. Они обсудят ситуацию с безопасностью, а в частности, угрозы исходящие от России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
Глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч заявил, что ситуация с безопасностью станет предметом разговора Зеленского и Дуды на встрече, которая состоится 20-21 января в польском городе Висла.
Предыдущая встреча президентов Украины и Польши состоялась 20 декабря 2021 года на западе Украины в городе Гута. Тогда она прошла в формате Люблинского треугольника - с участием президента Литвы Гитанаса Науседы.
Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибудет с визитом в Киев. Он будет в Украине уже завтра.