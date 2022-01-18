Зеленский и Дуда на встрече обсудят угрозы со стороны РФ

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда проведут встречу . Они обсудят ситуацию с безопасностью, а в частности, угрозы исходящие от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

Глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч заявил, что ситуация с безопасностью станет предметом разговора Зеленского и Дуды на встрече, которая состоится 20-21 января в польском городе Висла.

Предыдущая встреча президентов Украины и Польши состоялась 20 декабря 2021 года на западе Украины в городе Гута. Тогда она прошла в формате Люблинского треугольника - с участием президента Литвы Гитанаса Науседы.