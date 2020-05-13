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Зеленский прибыл в Раду и призвал поддержать закон о банках

Новости » Политика     13.05.2020 - 12:38
Зеленский прибыл в Раду и призвал поддержать закон о банках
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламентарии сейчас будут рассматривать антиколомойский закон о банках

Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие во внеочередном заседании Верховной рады 13 мая. Об этом объявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы приступили к рассмотрению антиколомойского закона о банках во втором чтении. Перед этим глава государства обратился к парламентариям с просьбой поддержать закон.

"Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект, который должен защитить украинскую экономику... и помочь Украине именно сейчас", - сказал президент.

Напомним, ранее профильный финансовый комитет Рады рекомендовал парламенту одобрить документ во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины одобрила специальную процедуру рассмотрения банковского законопроекта, необходимого для получения транша Международного валютного фонда. Спецпроцедуру поддержали 255 парламентариев.

Стоит отметить, Разумков отмечал, что не может согласиться с определенными нормами, которые прописаны в законопроекте о банках. Спикер ВР отметил, что нардепы от парламентских фракций и групп, не от "Слуги народа", уже заявили о намерении обращаться в Конституционный суд, если закон о банках будет принят.

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийВерховная Рада
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