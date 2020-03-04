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Зеленский прибыл в Раду

Новости » Политика     04.03.2020 - 16:07
Зеленский прибыл в Раду
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава государства будет присутствовать на внеочередном заседании Рады

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 4 марта, прибыл в Верховную раду для участия во внеочередном заседании парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Напомним, Верховная рада в среду на внеочередном заседании заслушает отчеты руководителей силовых структур, обсудит вопрос "о Кабинете министров Украины". Парламентарии, в частности, могут назначить новый Кабмин под руководством нынешнего вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Участь Президента України Володимира Зеленського в позачерговому засіданні Верховної Ради.

Участь Президента України Володимира Зеленського в позачерговому засіданні Верховної Ради.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 4 березня 2020 р.

Также в повестке дня - рассмотрение законопроекта об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях, законопроект о нацбезопасности Украины и рассмотрение во втором чтении закона о предотвращении коррупции.

Как писало РБК-Украина, внеочередное заседание ВР созвано по требованию главы государства.

РБК-Украина в своем материале разбиралось, почему Владимир Зеленский принял решение о смене правительства и предложил назначить новым премьером Дениса Шмыгаля. Отмечалось, что треть действующих министров может остаться в новом Кабмине, в частности, в правительстве останется глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Под вопросом - замена генпрокурора и директора НАБУ.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВерховная Радавнеочередное заседание
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