Зеленский прибыл с первым зарубежным визитом в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 июня, прибыл в Брюссель (Бельгия) с первым зарубежным визитом. Об этом он написал в своем Facebook.

Глава государства отметил, что впереди у него ряд встреч на высшем уровне.

"Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не идет 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины. По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинцев. 98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребенка", - проинформировал президент.

Зеленский добавил, что сейчас около 200 тысяч детей являются внутренне перемещенными лицами, а статус жертв войны получили почти 23 тысячи детей.

"Для десятков тысяч эта война обернулась насилием - психологическим, сексуальным, физическим. Сегодня, в Международный день невинных детей, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну... Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса - как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?" - написал глава государства.

Он убежден, что решение обязательно будет найдено.

"Вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти - ради детей", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский во время визита в Брюссель не будет давать пресс-конференций с лидерами ЕС и НАТО. Отмечалось, что президент Украины сделает только заявления.

Как писало РБК-Украина ранее, пресс-секретарь Зеленского отмечала, что глава государства во время первого визита в Брюссель 4 июня задекларирует неизменность курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Добавим также, ранее вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович отметил проевропейский настрой команды нового президента Украины и заявил о готовности ЕК к сотрудничеству. Также он добавил, что Украина и ЕС должны начать строить "еще более тесные" взаимоотношения.