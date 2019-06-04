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Зеленский в Брюсселе ограничится заявлениями без вопросов СМИ

Новости » Политика    04.06.2019 - 13:03
Зеленский в Брюсселе ограничится заявлениями без вопросов СМИ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский сделает заявление с Туском

Президент Владимир Зеленский во время визита в Брюссель не будет давать пресс-конференций с лидерами ЕС и НАТО. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Журналист сообщил, что Зеленский сделает только заявления.

"Интересно, что Зеленский не просил о пресс-конференции с Юнкером, только сделает заявление с Туском и не будет отвечать на вопросы со Столтенбергом. Первый визит президента Украины в Брюссель - и никакой возможности для средств массовой информации задать вопрос?" - написал Джозвяк.

Зеленский в Брюсселе ограничится заявлениями без вопросов СМИНапомним, пресс-секретарь Зеленського сообщала, что он во время первого визита в Брюссель 4 июня задекларирует неизменность курса Украины в европейскую и евроатлантическую интеграцию. 

Зеленский планирует встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, председателем Европейского совета Дональдом Туском, Европейским комиссаром Валдисом Домбровскисом и президентом Польши Анджеем Дудой.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович отметил проевропейский настрой команды нового президента Украины и заявил о готовности ЕК к сотрудничеству. Также он добавил, что Украина и ЕС должны начать строить "еще более тесные" взаимоотношения.

Зеленский 4 июня встретится с президентом Польши Зеленский назначил представителя президента в КСУ
Новости Украины Владимир ЗеленскийБрюссель
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